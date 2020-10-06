Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın lisansının askıya alındığı iddia edilmişti. Bu sabah saatlerinde TFF'ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansı çıkartıldı.

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