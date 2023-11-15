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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da milli ara sonrası yoğun fikstür! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da milli ara sonrası yoğun fikstür!

        Süper Lig´de geçtiğimiz hafta averajla liderliği Fenerbahçe´ye kaptıran Galatasaray, milli ara dönüşünde yoğun tempo ile karşı karşıya kalacak. Milli aradan sonra sahasında 2 karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılılar, kasım ayını bu maçlarla tamamlayacak. Aralık ayında ise 7 karşılaşmaya çıkacak Galatasaray, 2´sini Fenerbahçe´ye, 1´ini ise Şampiyonlar Ligi´nde Kopenhag´a karşı oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:26
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        Milli ara sonrası yoğun fikstür!
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        Milli ara dönüşü Galatasaray´ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sahasında Alanyaspor ve Manchester United´ı ağırlayıp kasım ayını galibiyetlerle kapatmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin yoğun maç temposu bu iki karşılaşma sonrası gerçekleşecek. Aralık ayında 7 karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılar, bu 7 karşılaşmandan 2´sini Fenerbahçe´ye, 1´ini ise Şampiyonlar Ligi´nde Kopenhag´a karşı oynayacak. 12 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi´nde son grup maçına Kopenhag deplasmanında çıkacak Galatasaray, 2 hafta sonra da derbi haftasına girecek. Önce 24 Aralık Pazartesi günü Süper Lig´in 18´inci haftasında Fenerbahçe´ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, ardından 29 Aralık Cumartesi günü Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek. Aralık ayında yoğun maç trafiği ile birlikte 2 derbi karşılaşmasına çıkacak sarı-kırmızılılar, bu maçları kayıpsız geçmek istiyor.

        KEREM 10 NUMARADA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

        Wilfried Zaha´nın sol kanatta yer almasıyla birlikte 10 numaraya evrilen Kerem Aktürkoğlu, kanat performansını arıyor. Teknik direktör Okan Buruk´un 10 numarada tercihini Kerem Aktürkoğlu´ndan yana kullanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncunun etkinliği de azaldı. 2023/2024 sezonunda sarı-kırmızı formayla 12´si Süper Lig, 6´sı Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 4´ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 22 karşılaşmada forma giyen Kerem, bu maçlarda toplam 5 gol ve 7 asistlik performans gösterirken, 1735 dakika da süre aldı. Öte yandan milli oyuncu, 22 karşılaşmanın 14´ünü sol kanat, 8´ini ise forvet arkası şeklinde oynadı. Zaha yokken kanatta yer alan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, 10 numara pozisyonunda oynadığında sadece 1 gol atabildi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu´nun performans düşüklüğünün Icardi'yi de olumsuz etkilediğini söylemek mümkün. Sol kanatta oynarken Icardi ile büyük bir uyum sağlayan milli oyuncu, 10 numara pozisyonunda eski performansını da kaybetti. Milli ara sonrası 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor´u ağırlayacak olan Galatasaray´da teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sol kanattaki tercihini Kerem Aktürkoğlu´ndan yana kullanabilir.

        NELSSON İLE OCAK´TA VEDA EDİLEBİLİR

        Galatasaray´ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Totthenam´dan 9.5 milyon Euro´ya takıma kattığı Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez´in iyi performans göstermesinin ardından yedeğe çekilen Danimarkalı stoper Victor Nelsson´un ocak ayında ayrılması ihtimaller arasında yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncu, sezon başında İspanya La Liga ekibi Sevilla´dan teklif almış fakat yönetimin de baskısı ile gitmekten vazgeçmişti. Galatasaray´ın ilk başta savunmada yer almasını planladığı Danimarkalı stoper, Sanchez´in takıma gelişi ile birlikte istikrarlı oyununun gerisinde kalıp Kaan Ayhan´ın ardından 3´üncü tercih olarak kullanıldı. Geçen sezon şampiyonluk yolunda savunmada Abdülkerim Bardakcı ile olan uyumuyla dikkat çeken Danimarkalı oyuncu, bu sezon istediği süreleri almakta da güçlük çekti.

        Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7´si Süper Lig, 5´i Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 3´ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 15 maça çıkan Nelsson, bu karşılaşmalarda 11 kez ilk 11´de yer aldı. 6 karşılaşmada ise Okan Buruk´un tercihi olmayan stoper, bu sezon toplamda 1015 dk süre aldı. Şampiyonlar Ligi Elemeleri´nde çıktığı 6 karşılaşmanın 5´inde ilk 11 oynayan oyuncu, takım savunmasında grup aşamalarına kadar iyi performans sergilemiş fakat Kolombiyalı stoperin gelişiyle birlikte Şampiyonlar Ligi Grupları´nda 4 maçın 3´ünde sonradan oyuna dahil oldu ve 1 maçta da yedek soyundu.

        Öte yandan Davinson Sanchez ise Galatasaray´a geldiği günden bu yana maç kaçırmadı. 27 yaşındaki oyuncu, 7´si Süper Lig ve 3´ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 10 maçın 10´unda da 11´de oynadı ve toplamda 900 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Kopenhag maçında kadroda olan ama süre almayan oyuncu, Süper Lig´de de Samsunspor maçında oynamamış, ertelenen İstanbulspor maçında ise oynama izninin olmadığı sebebiyle sahada yer almamıştı. Teknik direktör Okan Buruk´un ilk tercihini Kolombiyalı´dan kullanmasından kaynaklı Nelsson´un da ara transferde gelen teklifleri değerlendireceği düşünülüyor.

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