Galatasaray'da Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu
Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Ross'u Çekya'ya göndermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmak üzere
Galatasaray, Mathias Ross’un kiralık transferi için Sparta Prag’la görüşüyor.
Genç stoperin kiralık transferinde şartlara bağlı opsiyon bulunacak.
İki kulüp arasında opsiyon şartları ve mali detaylar arasında müzakereler yürütülüyor.
Galatasaray ile Sparta Prag’ın istekleri arasında çok fark bulunmuyor.
SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray, Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Ross'u 2022'de Aalborg'dan transfer etmişti.
Ancak sarı kırmızılı formayı sadece 2 maçta giyen Ross, geçen sezon Hollanda'nın Nijmegen takımına kiralandı.
Ross, Nijmegen'de 25 maçta oynarken, 2 de gol attı.