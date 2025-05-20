Galatasaray'da Marcin Bulka sesleri!
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunurken Marcin Bulka da gündeme geldi.
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için kollar sıvandı. Uruguaylı eldiven sezon sonunda ülkesine dönme kararından vazgeçmiş değil.
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Sarı-kırmızılı kulüp ise Günay Güvenç'e güvense de kaleyi uzun yıllar koruyabilecek bir kaleci takviyesi de düşünülüyor.
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Daha önce Real Madrid'den Andriy Lunin gibi isimleri listesine yazan Galatasaray, Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı da gündemine aldı.
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25 yaşındaki kalecinin Nice ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.
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Polonyalı eldiven Fransız ekibinin mukavele yenileme teklifini geri çeviriyor.
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Nice kulübü de yeni sözleşmeyi imzalamayan Bulka'yı bu gelişmeler üzerine bu yaz göndermeyi düşünüyor.
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Galatasaray, Bulka'yı gündemine alsa da Polonyalı kaleci listenin ilk sırasında yer almıyor.
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Sarı-kırmızılılar Bulka'yı ancak Nice ile bonservis görüşmelerinde ortak bir nokta bulabilirse kadrosuna katmayı planlıyor
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2016'da Polonya'dan Chelsea altyapısına geçen bulka 2019'da PSG'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
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25 yaşındaki eldiven daha sonra Cartagena, Chateauroux ve Nice'te kiralık olarak forma giydi.
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Nice 2022 yılında Polonyalı kaleciyi Temmuz 2022'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.