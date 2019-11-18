Bir süredir sakatlıklarla boğuşan, Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve uzun süredir sakat olan Emre Akbaba'nın dışında sakat olan isimlere yenileri eklendi! Milli takımlarında görev yapan Ryan Babel ve Fernando Muslera, sakatlıkları nedeniyle milli takımlarında kadrolarından çıkartılırken Christian Luyindama da sakatlandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçın 68. dakikasında sakatlanan yıldız savunmacı oyuna devam edemedi ve değişiklik istedi.