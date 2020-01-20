Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, Süper Lig'de dün akşam oynanan Yukatel Denizlispor maçında tam süre alan oyuncular, salonda core ve yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular, salondaki core ve kuvvet çalışmasının ardından koordinasyon ve sprint çalışması yaptı. Daha sonra sınırlı alanda pas ve baskı oyunları üzerinde durulurken antrenmanın devam eden bölümünde hedefe yönelik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Ana bölümde ise çift kale oyun oynanan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.