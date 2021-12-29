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Galatasaray'da kritik zirve!

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bugün bir görüşme yapacak. Denizlispor maçında önce planlanan görüşmede Denizlispor mağlubiyeti sonrası sürpriz kararlar çıkabilir

29.12.2021 - 09:50 | Güncelleme: FUTBOL

  • Süper Lig’de ilk yarının bitimiyle birlikte zirvenin 19 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, dün akşam sürpriz şekilde Denizlispor’a penaltılarla yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na da başladığı turda veda etti. 

  • Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yakaladığı başarıya rağmen gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkını oldukça zora sokan Sarı-Kırmızılılar’da Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim bugün bir araya gelecek.

     

  • Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Denizli maçının sonucundan bağımsız olarak kararlaştırılan toplantının ana gündemi transfer olacakken sürpriz elenme sonrası kritik kararların alınabileceği öğrenildi. 

  • Karşılaşmanın ardından, “Kendim dahil zarar verene izin vermem” diyerek istifa edebileceğinin sinyallerini veren teknik direktör Fatih Terim’in, yapılacak görüşmede Başkan Burak Elmas’a kendisiyle yola devam edip etmek istemediğini soracağı ifade edildi.

  • Seçim döneminde Fatih Terim’den başka çalışmayı düşündükleri alternatif bir hoca dahi olmadığının altını çizen Elmas’ın, gelen tepkiler sonucunda yönetiminde hoca konusunda fikir ayrılıklarının oluşmaya başladığı kaydedildi. 

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