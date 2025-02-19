Galatasaray'da kritik viraj! Önce Alkmaar sonra Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray, ilk maçı 4-1 kaybetti ve beklenmeyen bir sonuç aldı.

Sarı-kırmızılılar 20 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te Hollanda temsilcisini ağırlayacak ve tur için şansını zorlayacak. Cimbom, bu kritik maç sonrası ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

REKLAM advertisement1

PUAN KAYIPLARI AVRUPA DÖNÜŞÜNDE YAŞANDI G.Saray, 4 günde 2 kulvarda 2 kritik maça çıkacak. Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen Cimbom, buna karşın skoru koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Yine bir Avrupa dönüşü Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan G.Saray, ligdeki 3 puan kaybının 2'sini Avrupa dönüşü yaşadı.

İŞTE G.SARAY'IN O MAÇLARI 25 Eylül: Galatasaray 3-1 PAOK (Avrupa Ligi) 28 Eylül: Galatasaray 3-3 Kasımpaşa (Süper Lig) REKLAM 3 Ekim: RFS 2-2 Galatasaray (Avrupa Ligi) 6 Ekim: Galatasaray 1-0 Antalyaspor (Süper Lig)

23 Ekim: Galatasaray 4-3 Elfsborg (Avrupa Ligi) 28 Ekim: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Süper Lig) 7 Kasım: Galatasaray 3-2 Tottenham (Avrupa Ligi) 10 Kasım: Galatasaray 3-2 Samsunspor (Süper Lig)

28 Kasım: AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray (Avrupa Ligi) 1 Aralık: Galatasaray 2-2 Eyüpspor (Süper Lig) 12 Aralık: Malmö 2-2 Galatasaray (Avrupa Ligi) 16 Aralık: Galatasaray 4-3 Trabzonspor (Süper Lig)

21 Ocak: Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev (Avrupa Ligi) 25 Ocak: Galatasaray 1-0 Konyaspor (Süper Lig) 30 Ocak: Ajax 2-1 Galatasaray (Avrupa Ligi) 3 Şubat: Gaziantep FK 0-1 Galatasaray (Süper Lig)

13 Şubat: AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (Avrupa Ligi) 17 Şubat: Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray (Süper Lig) 20 Şubat Perşembe günü AZ Alkmaar'ı ağırlayacak Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek bir maça çıkacak.