Galatasaray'da Jakobs sakatlandı!
Galatasaray'da Ismail Jakobs, Antalyaspor maçının 21. dakikasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Giriş: 19.10.2024 - 19:33 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:33
Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda Ismail Jakobs, 21. dakikada arka adalesini tutarak bir anda kendini yere bıraktı.
İlk tedavisi sahada yapılan başarılı sol bek, oyuna devam edemedi ve 22. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bırakmak zorunda kaldı.
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