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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Günay Güvenç tam not aldı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Günay Güvenç tam not aldı!

        Son iki sezonda alınan şampiyonluklarda en az yabancılar kadar yerli oyuncuların katkı sağladığı için 'Yerlisaray' olarak anılan Galatasaray bir üye daha kazandı. Oynadığı her maç alkış alan Günay Güvenç gelecek sezon adına da mesaj verdi.

        Giriş: 07.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:30
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        'Yerlisaray'a bir üye daha!
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        Son iki sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yabancılar kadar yerli oyuncuların katkıları kritik rol oynamıştı. Buruk’un ilk sezonunda Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu şampiyonluğun mimarları olurken geçen sezon ise bu isimlere Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan da eklenmişti.

        GÜNAY GÜVENÇ PARLIYOR

        Taraftarlar tarafından ‘Yerlisaray’ olarak anılan Galatasaray’da yerli grubuna bir üye daha eklendi.

        Bu sezon Muslera’dan fırsat bulduğu tüm maçlarda alkış toplayan Günay Güvenç Kadıköy’deki kritik derbide de tam not aldı.

        Okan Buruk, kupada oynattığı file bekçisini forma adaleti hasebiyle sahaya 11’de sürerken tecrübeli eldiven sadece kurtarışlarıyla değil takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle de beğenildi.

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        4 YABANCI KALECİ TAKİP EDİLİYOR

        Fernando Muslera’nın kararını bekleyen Galatasaray yönetimi, kaptanın Uruguay’a dönme fikri nedeniyle alttan alta kaleci arayışlarına başladı.

        Liverpool’dan Alisson Becker’in yanı sıra Olympiakos’tan Konstantinos Tzolakis, Lyon’dan Lucas Perri, Real Madrid’den Andriy Lunin’i takip eden Galatasaray’ın yerli adayları da bulunuyor.

        G.SARAY, UĞURCAN ÇAKIR VE BERKE ÖZER İÇİN ISRARCI DEĞİL

        Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı yakından takip eden Cimbom bu transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek bulmuyor.

        Bordo-mavililerin kaptanını bırakmaya niyetli olmayacağını düşünen sarı-kırmızılı yetkililerin bir gözü ise Eyüpspor’la çıkışa geçen Berke Özer’de…

        Diğer yandan Galatasaray futbol yönetiminde Berke Özer ismine sıcak bakmayan yöneticiler bulunuyor.

        GÜNAY GÜVENÇ'E GÜVEN TAM

        Berke’nin geçmişte karıştığı olayların dışında yetenek olarak Günay’dan çok ileride olmadığı yönünde görüş var.

        Günay’ın bu sezon bulduğu süreyi en iyi şekilde değerlendirdiğini düşünülüyor ve sözleşmesinin de yenilenmesi planlanıyor.

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