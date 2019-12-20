Yüzünü yeniden lige çeviren Sarı-Kırmızılılar, hem 9 puan gerisinde oldukları lider Sivasspor’la farkı daha da açmamak hem de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftayı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.