BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başkanlığa devam kararı alan Adil Gevrek önemli açıklamalar yaptı. Hikmet Karaman, Acquah, Farnolle ilgili konuşan Gevrek, Gökhan Töre'yle ilgili de çarpıcı bilgiler verdi.

Radyospor'a konuşan Gevrek "Gökhan Töre'ye Beşiktaş ve Galatasaray'dan ilgi var. Gökhan için şu anda kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Gökhan Töre'yi bonservis bedeli olmadan bir yere göndermeyiz. Yeni Malataspor'un menfaatlerini düşünmek zorundayız. Afriyie Acquah için İtalya'dan transfer teklifleri var." ifadelerini kullandı.

Gevrek ayrıca "Teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın sözleşmesi devam ediyor. Hikmet Hoca ile yüz yüze görüşme yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza önemli isimleri takviye edeceğiz. Mutlaka çilek transferlerimiz olacak." dedi.