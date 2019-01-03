Gözünü santrfor ve stoper transferlerine çeviren Galatasaray'da bir sıcak gelişme daha yaşandı. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.

İki kulüp arasında varılan anlaşma sonrasında Garry Rodrigues de Al Ittihad ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.

Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Garry Rodrigues'in bonservis bedelinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olması bekleniyor.

Geçen sezon attığı 9 gol ve yaptığı 10 asistle 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. 20 maçta forma giyen Garry Rodrigues, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.