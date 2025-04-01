Galatasaray'da Gabriel Sara'nın düşüşü sürüyor!
Galatasaray'da Gabriel Sara eski günlerini aratıyor. 2025 başında dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı sakatlık sonrasında formunu artıramadı; son 23 maçta skor katkısı yapamadı.
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Galatasaray tarihinin en pahalı futbolcusu olan Gabriel Sara eski günlerini aratıyor…
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Bu yaz Norwich City’den transfer edilen; tutuk başlasa da sonradan toparlayan Brezilyalı futbolcu son 23 maçta skor katkısı sunamadı.
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Eylül 2024 ile Ekim 2024 arasında yedi maçta 2 gol 5 asistlik performans sergileyen yıldız orta saha son skor katkısını 28 Ekim’deki Beşiktaş maçında sağladı.
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2 Mart’taki Kasımpaşa maçında ortası sonrası Galatasaray bir gol bulurken gol Mario Lemina’ya yazılınca Sara’nın da asisti geçersiz sayıldı.
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8 Ocak’taki Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Sara diz iç yan bağlarındaki gerilme nedeniyle dört maçta forma giyememişti.
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Brezilyalı futbolcu sakatlık dönüşünde eski formunu yakalamakta zorlandı.
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Norwich City’den transferi sonrasında hem temposu hem topla hareketliliği parmak ısırtan Sara son haftalarda yokları oynadı.
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Galatasaray, Beşiktaş derbisinde orta saha üstünlüğünü bir türlü yakalayamazken Brezilyalı yıldız da Torreira’ya ayak uydurmakta zorlandı.
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Okan Buruk Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisinde Gabriel Sara’yı yedek oturtabilir.
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Galatasaray’da Sara ve Morata’sız Lemina - Torreira - Mertens’li bir orta saha kurgusu da taktiksel provalarda çalışıldı.