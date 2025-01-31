UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

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Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 1-0 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ismail Jakobs'tan ağrıları nedeniyle, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Berkan Kutlu ve Gabriel Sara'yı görevlendirdi.

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BERKAN SOL BEKTE Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, müsabakada sol bek olarak görev yaptı. Ismail Jakobs'un sakatlığında sol bek alternatifi bulunmayan Okan Buruk, daha önce sık sık yaptığı gibi Berkan'ı sol beke çekti. SNEIJDER TRİBÜNDE Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Wesley Sneijder, müsabakayı tribünden takip etti. Karşılaşma için Johan Cruijff Arena'ya gelen Hollandalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Sneijder, Galatasaray taraftarlarıyla sık sık fotoğraf çekildi. AHMETCAN VE WEGHORST YEDEK SOYUNDU Ajax'ta Türk futbolunun yakından tanıdığı Ahmetcan Kaplan ve Wout Weghorst yedekler arasında yer aldı. Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yazında yaklaşık 10 milyon avro bedelle Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a transfer olan Ahmetcan, Galatasaray karşısında teknik direktör Francesco Farioli'den görev bekledi. 2022-2023 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren Hollandalı santrfor Weghorst da yedekler arasında oturdu. AJAX'IN KALESİNDE 41 YAŞINDAKİ PASVEER Hollanda temsilcisinin kalesinde tecrübeli file bekçisi Remko Pasveer görev yaptı. Kırmızı-beyazlı ekibin kalesini koruyan 41 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giydi. Bu sezonki 34. resmi maçına çıkan Pasveer, 29 gol yerken, 15 müsabakada kalesini gole kapattı.