Galatasaray'da 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde mevcut Sportif A.Ş. yöneticilerinden Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'in sözleşmesinden transfer çalışmalarına, takımın neden başarısız bir sezon geçirdiğinden seçim gündemine kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Sportif başarı olarak bakıldığında sezonu istedikleri gibi bitiremediklerini kaydeden Kırmızı, "Bunun da çeşitli sebepleri var, sezon boyunca konuşuldu. Diğer taraftan baktığımızda, mali olarak olsun, basketboldaki başarılar olsun, su topundaki şampiyonluklar olsun, diğer branşlardaki başarılar olsun, istediğimiz başarıları elde ettik. Altyapı takımlarımız da önemli başarılar elde etti. Bunlar Galatasaray için gelecek adına umut veren başarılar. Gelecekte de bunlar koca koca çınarlar olarak Galatasaray'a büyük başarılar sağlayacaklar" dedi.

"GALATASARAY'IN BAŞARISIZLIĞI İÇİN UĞRAŞAN KESİMLER OLDU. BUNLARIN ETKİSİYLE FLORYA'DA İLK SÜREÇLER ÇOK ZOR GEÇTİ"

Fatih Terim'in ayrılıp, Domenec Torrent'in göreve getirildiği dönemde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde nasıl bir ortam olduğuna ilişkin gelen soruya Kırmızı, "Florya Galatasaray için her zaman göz önünde olan, konuşulan, tartışılan bir yer. Bu Galatasaray'da ilk defa olan bir şey değil. Birçok hoca ayrıldı, yeni hoca geldi. En çok Florya buna alışık. Bu anlamda ciddi sorunlar oluşmadı. Tabii kolay değil, yeni bir ekibin, yabancı bir hocanın gelmesi. Tutmasını istemeyen kişiler oldu. Galatasaray'ın başarısızlığı için uğraşan kesimler oldu. Bunların etkisiyle Florya'da ilk süreçler çok zor geçti. Şu anda eski haline geldi. Her şey iyi bir şekilde devam ediyor. Bir yönetim ve başkan değişikliği olacak. Yeni gelecek başkan kurulu bir düzen bulacak. Tabii değişiklikler yapabilirler. Ama ellerinde hazır kurulu bir sistem var, takım var, hoca var, sportif direktör var. Muhakkak yeni yönetimin de Galatasaray'ın yapısı için yapacağı eklemeler olacaktır" yanıtını verdi.

"TORRENT'İN SERZENİŞİ FATİH HOCAYI HEDEF ALAN BİR SERZENİŞ DEĞİL"

Domenec Torrent'in sezon içerisinde maçların basın toplantılarında serzenişlerde bulunması hakkında görüş bildiren Nihat Kırmızı, "Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Bizim gibi kulüplerde profesyonelleşmek lazım. Futbol artık bir endüstri haline geldi. Buraları profesyonelleştirmek lazım, kafamızı değiştirmemiz lazım. Galatasaray bizim her şeyimiz. Galatasaray'ı desteklemeye her zaman devam edeceğiz. Torrent'in serzenişi Fatih hocayı hedef alan bir serzeniş değil. Eski takımlarındaki sistemlerini oturtmak ve oradaki profesyonelliği Galatasaray'a kazandırmak istediğini söyledi. Bunlar 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda olmuyor. Galatasaray'ın hedefi her zaman başarıdır tabii ki. Biz sadece bir yönetici değiliz, taraftarız aynı zamanda. Taraftar her zaman başarı bekler, Galatasaray başarıya aç bir kulüp. Başarıyı beklemek çok kolay değil. Bunun için yıllar lazım bazen. Torrent'in serzenişinde birçok haklı tarafı var tabii ki. Daha profesyonelleştirilebilirdi geçmişte kulübümüz, özellikle Florya. Çalışanlar sadece Galatasaray'ın çalışanı olabilirdi. Ben ayrıldığım zaman oradaki diğer arkadaşlar da ayrılıyorsa, orada bir problem vardır. 'Benim adamım' anlayışı olur. Bizim dönemimizde gelen arkadaşlar oldu. Biz gittikten sonra işlerini iyi yapıyorlarsa, orada kalmaları lazım. Biz buradayken işleri kötü yapıyorlarsa, bizim dönemimizde de gitmeleri lazım zaten. Bunun adını kurumsallık ve profesyonellik. Buna çok önem verdik" diye konuştu.

"TORRENT, 'ÖNÜMÜZDE SENE ÇOK FARKLI OLACAK' DEMİŞTİ"

Domenec Torrent'in geldiği dönemde Galatasaray'ın ligdeki durumunun iyi olmadığını kaydeden Kırmızı, şunları söyledi:

"O dönemlerde Torrent yoktu. 'Bu takım benim takımım değil' derken, 'Ben bir transfer dönemi, bir kamp dönemi, bir hazırlık dönemi geçirmedim' demek istiyor. Bazen çevirilerde hatalar olabiliyor. 'Önümüzdeki sene çok farklı olacak' demişti. Bu takıma bazı takviyeler yapıp, bir kamp dönemi geçireceğinin altını çizmişti. Bu takımı tamamen yabancıların üzerine kurma fikrinde de değildi. 'Elimizde zaten iyi olan bir futbolcu grubu var. Bunları takımın iskeleti olarak tutmaya devam edeceğim ve önümüzdeki yıllarda harika bir Galatasaray izleteceğim' diye bir iddiası vardı. Gelen yönetim tabii ki başka bir hocayla çalışma hakkına sahip. 'Ben onlara hedeflerimizi anlatacağım. Elimizdeki transfer listesini ve gönderilmesi düşünülen oyuncu listesini vereceğiz' dedi. Biz gideceğiz ama Torrent, Galatasaray'ın teknik direktörü ve profesyoneli. Mancini dünya çapında bir teknik adam ama Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray'dan büyük değildir. Gelen yönetim takdir hakkını kullanacak. Başkan adaylarının sezon devam ettiği dönemdeki hoca açıklamalarını çok yanlış buluyorum. Futbolcuların hepsi insan, arkadaşları, eşleri, dostları var. Haberleri okuyorlar. Bu da performansınızı etkiliyor. Bence Galatasaray o süreçte bu açıklamalardan zarar gördü."

"TORRENT İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK"

Nihat Kırmızı, mevcut yönetim görevde kalmış olsaydı Torrent ile devam etmeyi düşündüklerini belirterek, "Uzun dönemli bir kontrat yapmadık. 1.5 yıllık bir kontrat yaptık. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şansımız kaçmıştı Torrent geldiğinde. Bu dönemi en iyi yerde bitirelim, gelecek döneme hazırlık yapalım demiştik. Birçok konuda hazırlık yaptık, bunu yeni yönetime de ileteceğiz. Önümüzdeki dönemde izlemekten keyif alacağımız ve şampiyon olacak bir takım hedefliyorduk. Kısa dönemli bir kontratla Torrent'in önümüzdeki yıl yapacağını görüp ona göre tekrar konuşmayı düşünmüştük" dedi.

"TORRENT'İN BİR TAZMİNAT MADDESİ YOK, KENDİSİ DE 'ZORLUK ÇIKARTMAM, GEREĞİNİ YAPARIM' DEDİ"

"Domenec Torrent'in bir tazminat maddesi var mı" sorusuna yanıt veren Kırmızı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tazminat maddesi yok. Kontratı var. Biz onunla bunu konuştuk. Torrent ben Galatasaray için buradayım, Galatasaray benimle devam etmek istemezse, zorluk çıkarmam oturur konuşuruz demişti. Açıklamalar, konuşmalar, insana bir savunma refleksi geliştiriyor. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum ama biz Torrent ile konuştuğumuzda, 'İstanbul'u çok seviyorum, Galatasaray'ı çok seviyorum. Devam etmek isterim ama gelen yönetim benimle devam etmek istemezse, benim sunumumu yeterli bulmazsa, zorluk çıkartacak değilim, gereğini yaparım' dedi. Herhangi bir tazminat yok. Kontrat üzerinden oturulur, konuşulur. Devam ederse 1.5 milyon Euro'luk bir kontratı var. Yardımcılılarıyla alakalı söylenen rakamlar doğru değil. Ama teknik direktör için olabilecek normal bir rakam bu. Galatasaray gibi bir takımı çalıştırabilecek bir hoca için. Tazminat maddeleriyle ilgili yazılan çizilenler doğru değil. Gülerek karşıladığımız şeyler. Galatasaray taraftarının bunları ciddiye almaması gerekir. Biz bunu yapmak için uğraşacaktık ama başkan adayları, 'Hiçbir anlaşma yapılmasın' diye açıklamalarda bulundular. Ben de bunu daha etik buldum."

"MARCAO DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR FUTBOLCU İÇİN KULÜBE GELEN RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Marcao da dahil olmak üzere hiçbir futbolcu için kulübe resmi bir teklif gelmediğini kaydeden Nihat Kırmızı, "Marcao, Galatasaray'ın futbolcusu. Öyle bir satış söz konusu değil. Galatasaray'a gelmiş resmi bir teklif yok. Ama menajerler aracılığıyla bize ulaşan söylemler var. Galatasaray Kulübü'ne gelen herhangi bir teklif yok. Oyuncuya geldiyse bilemeyiz. Çok ciddi ve büyük bir teklif gelseydi, Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda değerlendirirdik. Başkan adaylarını da çağırıp, bu teklifi değerlendirelim derdik. Öyle bir teklif gelmediği için, böyle bir gereklilik olmadı. Transfer yapmayı düşünmedik ama çalışmalar yaptık. Hem teknik direktörün hem sportif direktörün bu anlamda çalışmaları var. Yeni başkan geldiği gibi bu çalışmalar teslim edilecek. Kendilerinin de yaptığı çalışmalar vardır. Biz de basından okuyoruz. Transfer çalışması yapılıyor, liste yapılıyor, maliyetler belirleniyor. Ama transfer yapmıyoruz. Bu Torrent'in yaptığı bir çalışma tabii. Yeni hoca gelirse başka bir çalışma yapılabilir. Yeni yönetim kabul ederse, Torrent'i dinlemek isterse, Torrent bu sunuma hazır" diye konuştu.

"TORRENT'İN GÖRÜŞMELERİNDE BEN YOKTUM"

Domenec Torrent ile anlaşılmadan önce yapılan görüşmelerde kendisinin olmadığını söyleyen Nihat Kırmızı, "Torrent ismini Fatih hoca ayrıldıktan sonra duydum. Florya'da ilk defa karşılaştım kendisiyle. O dönemde benim herhangi bir dahlim olmadı. Geldikten sonra Torrent ile beraber çok yoğun çalışmalarımız olmuştu" ifadelerini kullandı.

"YENİ GELEN BAŞKANIMIZA VE YÖNETİME HEPİMİZİN DESTEK OLMASI LAZIM"

Nihat Kırmızı son olarak, hangi başkan ve yönetim gelirse gelsin destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Yönetim değişikliği olacak. Yeni gelen başkanımıza ve yönetime hepimizin destek olması lazım. 'Yeni gelen kim olursa olsun, hemen onun hatasını arayalım, altını kazalım, seçim olsun, başka bir yönetim gelsin' kültürü oluştu. Böyle olmaması lazım. Başkanlık için, görev için yanıp tutuşan ekipler oluyor. Galatasaray'ın menfaatine değil zararına olan birçok faaliyette bulunuyor. Bizlerin görevi, Galatasaray başkanının ve yönetiminin yanında olmak. Bizden bir şey isterlerse, ne olursa olsun biz yeni yönetime taraftar olarak, yönetici olarak değil katkıda bulunacağız. Giden gitti, geleni de indirelim mantığı Galatasaray'a zarar vermiştir. Bundan sonrasında inşallah bizler bu mantıkta, bu zihniyette olmadan, yeni yönetime destek olmaya devam edeceğiz. Kim olursa olsun" şeklinde konuştu ve sözlerini noktaladı.