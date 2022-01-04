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KRİZ! Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Yönetim ikiye ayrıldı

Galatasaray'da Fatih Terim krizi!

Galatasaray'da ligde ve kupada beklentilerin uzağında kalan Fatih Terim tartışılıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün yönetimi Fatih Terim’in gönderilmesi konusunda ikiye ayrılmış durumda. İşte son gelişmeler...

04.01.2022 - 14:25 | Güncelleme: FUTBOL

  • Bu sezon Avrupa’da gösterdiği başarıya rağmen ligin ilk yarısını liderin 19 puan gerisinde tamamlayan ve Denizli’ye karşı kupadan elenen Galatasaray’da teknik direktör krizi yaşanıyor. 

     

  • Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim kendi içinde Fatih Terim’in gönderilmesi yönünde ikiye ayrılmış durumda… 

     

  • Özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı ilk turda Denizli’ye elenilmesinin ardından Başkan Burak Elmas üzerinde baskı kuran bazı yöneticiler, hocanın gönderilmesi yönünde telkinlerde bulunuyor.

     

  • IŞITAN GÜN, GUARDİOLA’NIN YARDIMCISIYLA ANLAŞTI

    Teknik direktör Fatih Terim’in Florya’ya girmesine izin vermediği yönetici Işıtan Gün, birlikte çalıştığı menajerlik işleri de yürüten Ogan Tarhan’ı da yanına alıp futbol şubesinin başına geçmek istiyor. 

  • Terim’le en başından beri yıldızı barışmayan Işıtan Gün, şu an Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcısını Galatasaray’ın hocası yapmak istiyor. Guardiola’nın da iznini aldıktan sonra yardımcı hocayla anlaşma sağlayan Işıtan Gün’ün, Denizli maçından sonra Terim’i gönderemeyen Başkan Burak Elmas’a da tepki gösterdiği öğrenildi.

     

     

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