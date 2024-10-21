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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Elfsborg hazırlıkları sürdü! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Elfsborg hazırlıkları sürdü!

        UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:31
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        G.Saray'da Elfsborg mesaisi sürüyor!
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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