Galatasaray'da Dursun Özbek'in hayali Leroy Sane!
Galatasaray transfer için kolları erkenden sıvadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Dursun Aydın Özbek'in de bizzat istediği Leroy Sane için girişimlere başladı
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Üst üste üçüncü şampiyonluğuna giden Galatasaray’da transfer çalışmaları da erkenden başladı.
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Kemerburgaz beşi lig kalan altı maça odaklanırken yöneticiler ise bir yandan transfer listesi üzerinde mesai harcıyor.
Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olan Cimbom geçen sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.
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Galatasaray yönetimi Devler Ligi’nde ses getirebilecek bir kadro için güven aralığı yüksek profillere gitmeyi hedefliyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp Bayern Münih’le olan kontrat yenileme sürecinde pürüzler bulunan Leroy Sane için düğmeye bastı.
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Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Alman yıldızı Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek de kadroda görmeyi çok istiyor.
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Sane’nin önceliği Bayern Münih’te kalmak olsa da Bavyera devi Sane’nin maaşında indirime gitmesini bekliyor.
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Brüt maaşı 15 milyon Euro’yu biraz aşan Alman futbolcuya yıllık ücretinin yarısının sözlü olarak teklif edildiği öğrenildi.
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Galatasaray ise bu transfer için uluslararası bir menajeri yetkilendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp Sane’nin Bayern Münih’ten ayrılması halinde bu transferde ısrarcı olacak.
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29 yaşındaki futbolcu 2020’den bu yana Alman devinin formasını terletiyor.
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Bu sezon 42 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergileyen Sane Almanya A Milli Takım formasını da 69 kez terletti ve 14 gol kaydetti.
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