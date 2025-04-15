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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın!

        Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:36
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        Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın!
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        Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak.

        Toplantıda 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporla ilgili sunum yapılacak.

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