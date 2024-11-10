Galatasaray'da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadelenin 70. dakikasında Davinson Sanchez sarı kart görerek Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 10.11.2024 - 17:44 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:45
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 70. dakikasında ev sahibi ekipte Davinson Sanchez, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Süper Lig'de 4. sarı kartını gören Kolombiyalı stoper, gelecek hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.
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