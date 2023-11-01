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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Angelino'ya yol göründü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Angelino'ya yol göründü!

        Galatasaray'ın bu yaz satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino beklentilerin altında kaldı. Fiziksel olarak istenilen seviyeye çıkamayan İspanyol yıldızın opsiyonunun kullanılmaması gündeme gelirken sol bek için de çalışmalar başladı

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 01.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:34
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        Angelino'ya yol göründü!
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        Şampiyon Galatasaray'ın yazın öncelik verdiği iki bölgeden biri olan sol beke transfer edilen Angelino şimdiye kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon sol bekte beş oyuncu kullanan ve bunlar arasından sadece Kazımcan Karataş ile yola devam etme kararı alan sarı-kırmızılılar devre arası için de çalışmalara başladı.

        ÜÇLÜ SİSTEMDEN GELDİ

        Hem RB Leipzig hem Hoffenheim'da son yıllarda üç stoperli savunma kurgusunda orta sahanın solunda görev yapan Angelino her ne kadar kendini en çok dörtlü savunmanın solunda rahat hissettiğini söylese de Galatasaray'da bocaladı. İspanyol futbolcu, bek oyuncularından geniş alanda oynamalarını talep eden Okan Buruk'un anlayışına tam uyamadı. Hücuma çıktıktan sonra geri dönüşlerde aksayan Angelino, Galatasaray'ın zayıf karnı oldu. Sarı-kırmızılılar tehlikeleri genellikle sol kanadından yaşadı.

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        FİZİKSEL OLARAK GERİYE GİTMİŞ

        Manchester City'den sonra RB Leipzig'de forma giyen ve Julian Nagelssman yönetimindeyken hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Bundesliga'da etkili performanslar sergileyen 26 yaşındaki futbolcu fiziksel olarak eski günlerinde değil.

        Transferdeki isabet oranının yüksekliğiyle tanınan kulüplerden olan RB Leipzig'in 18 milyon Euro'luk yatırım yaptığı İspanyol oyuncunun fiziksel durumu kafalarda soru işaretleri doğurdu. Özellikle arkasına atılan toplara geniş alanda yanıt vermekte zorlanan Angelino hücumda da beklentileri karşılayamayınca sarı-kırmızılı kulübü ikilemde bıraktı.

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        OPSİYONA 4 MAÇ KALDI

        Şimdiye kadar Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Angelino için RB Leipzig ile yapılan anlaşmada satın alma maddesi için şart bulunuyor. İspanyol yıldız Galatasaray'da dört maça daha çıkması durumunda 20 müsabakalık oynama şartı devreye girecek ve Angelino'nun bonservisi, 6 milyon Euro'luk bedelle sarı-kırmızılıların olacak.

        Cimbom, şimdiye kadar beklentilerin çok uzağında kalan Angelino'nun bonservisini almaya sıcak bakmıyor. Galatasaraylı yetkililer devre arasında kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak için çalışmalar yürütüyor.

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