Yeni sezona Florya'da hummalı bir şekilde çalışan Galatasaray'da Ali Yavuz Kol sürprizi yaşanıyor. Geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık oynayan ve sözleşmesi 2023-24'e kadar uzatılan genç futbolcu antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı.

Fiziksel ve atletik testlerde göz dolduran Ali Yavuz Kol antrenmanlarda gösterdiği becerilerle de Fatih Terim'in gözüne girdi. Süper Lig'den birkaç kulübün ilgilendiği genç futbolcunun kiralanmasından ziyade A Takımda şans verilmesine karar verildiği belirtildi.

Gelecek sezon yoğun bir maç temposuna çıkacak olan Galatasaray'da geçen sezonki sıkıntılar yaşanmaması nedeniyle forvet rotasyonunun geniş tutulmak istendiği ve Ali Yavuz Kol'un da değerlendirileceği belirtildi.