Koronavirüs, spor dünyasını vurmaya devam ediyor. Süper Lig kulüpleri, yeni sezon hazırlıklarına başlarken koronavirüs haberleri de arka arkaya geliyor.

Çarşamba günü Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Siopis'in korona testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Dün Ankaragücü'nün bir personeli ve Fenerbahçe'nin bir futbolcusu ile bir teknik ekip çalışanında koronavirüs olduğu açıklandı.

Bugün ise Galatasaray'ın iki futbolcusu ve Trabzonspor'un bir futbolcusunda koronavirüs tespit edildi.