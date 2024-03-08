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Galatasaray’ın devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa’dan takıma geri çağırdığı 26 yaşındaki milli oyuncu Berkan Kutlu, Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasına stoperde başladı.

Bu sezon Galatasaray’da sol bek, stoper ve orta sahada Okan Buruk’un joker oyuncularından biri olan Berkan Kutlu, daha önce Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor karşılaşmasında stoper mevkisinde görev yapmıştı.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemedi.