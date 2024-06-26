Dev vatozun kuyruğunu kesip halat bağladılar: "Yardım istercesine önüme yattı"

"SANKİ BENDEN YARDIM İSTER GİBİ BİR HALİ VARDI"

Denizde 18 metrelerdeki bir batığa dalış gerçekleştirdiğini belirten Müjdat Turan, "Balık avlamak için daldım. Derin su. Dibe indiğimde bana doğru yaklaşan dev bir vatozu gördüm. Biraz ürktüm. Çünkü çok büyüktü. Bana doğru geldiğinde, dikkatli olarak bakınca vatozun kuyruğunun kesilmiş olduğunu ve ucunda da kalın bir halatla bağlı olduğunu gördüm. Aslında vatoz benim önüme gelip yattı, sanki benden bir yardım ister gibi bir hali vardı. Fakat o derinlikte, o halatı sökemezdim. Her ne kadar kuyruğu kesilmiş olsa da hala bir tehlike arz ediyordu. Ben de o nedenle yaklaşmadım. Üzücü bir şekilde onu halatla o dünyasında bıraktım. Keşke o halatı sökebilseydim. Üzüldüm" dedi.