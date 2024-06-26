Mit mi gerçek mi: Devasa filler gerçekten küçük farelerden korkar mı?

FİLLER FAREDEN KORKAR MI?

Popüler inanışın aksine filler, farelerden korkmaz. Sirk fil eğitmenlerinden biri olan Troy Metzler, bu teoriyi test etmek için fil ve fare deneyi gerçekleştirdi. Gösterisinde Metzler, tepkisini görmek için bir filin önüne bir fare tuttu. Şaşırtıcı bir şekilde fil, fareyle ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Böylece küçük bir farenin fili korkutmadığını kanıtladı. Ancak buna rağmen filler farelerden kaçıyor, neden?