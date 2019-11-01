SİNYALİ VERMİŞTİ

Rize karşısında bazı değişikliklere gidecek olan İmparator, dev derbinin ardından gerçekleşen basın toplantısında işaret ettiği bir diğer isim de Mariano. İstikrarsız performansı nedeniyle Brezilyalı oyuncusunu da kızağa çekecek olan Terim, sağ bekte Şener Özbayraklı’ya forma verecek.