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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Galatasaray Çağdaş Faktoring son 16'da - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring son 16'da

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Polonya'nın MB Zaglebie ekibini 91-65 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:48
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring son 16'da
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        Rakibiyle deplasmanda oynadığı maç 90-90'lık eşitlikle sona eren Galatasaray, rövanşı kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

        Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip ilk çeyreği 28-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, soyunma odasına 43-26 önde girdi.

        Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan sarı-kırmızılılar üçüncü çeyrek sonunda 24 sayılık avantajı yakaladı: 67-43. Dördüncü çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, salondan 91-65 galip ayrıldı.

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