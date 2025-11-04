Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında kazandı!

Euroleague Kadınlar B Grubu’nun beşinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fransa’nın Flammes Carolo Basket takımıyla karşılaşan Galatasaray Çağdaş Faktoring, mücadeleden 77-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring maça Teja Oblak, Kamiah Smalls, Sehernaz Çidal, Awak Kuier ve Dorka Juhász beşiyle başladı. Karşılaşmadaki ilk sayıları, Sehernaz Çidal’in üçlüğü ve Dorka Juhász’ın iki sayılık basketiyle geldi. Ev sahibi takım ilk çeyreğin sonunda bulduğu iki sayıyla çeyreği 21-15 önde tamamladı. İlk yarı 33-39 rakibin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, üçüncü çeyreği 55-55 eşitlikle tamamladı ve maçtan da 77-73’lük skorla galip ayrılan taraf oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague Women B Grubu’ndaki bir sonraki maçında 26 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de evinde Macaristan ekibi Sopron Basket ile karşılaşacak.