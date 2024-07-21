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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Çağdaş Faktoring, Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 23:16 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:16
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        Yeni sezon öncesi kadro planlamasını hızlandıran Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

        Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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