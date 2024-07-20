Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ji-Su Park'ı kadrosuna kattı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 195 cm boyunda ve güçlü fiziğe sahip Güney Koreli pivot Ji-Su Park'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Park'a hoş geldin diyerek, şampiyonluklarla dolu bir kariyer dileğinde bulundu
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Güney Koreli Ji-Su Park'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "195 cm boyu ve güçlü fiziği ile öne çıkan Ji-Su Park'a Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
1998 yılında Güney Kore'de dünyaya gelen Park, pivot pozisyonunda forma giyiyor.