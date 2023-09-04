Galatasaray bombayı patlattı: Ndombele ve Sanchez transferinde mutlu son!

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.