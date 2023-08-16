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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İngiltere basını duyurdu: Hakim Ziyech, Galatasaray için geliyor - Galatasaray Haberleri

        İngiltere basını duyurdu: Hakim Ziyech, Galatasaray için geliyor

        Bir süredir adı Suudi Arabistan ekipleriyle anlaşan Hakim Ziyech, Türkiye'ye geliyor! İngiltere basınında çıkan habere göre Galatasaray, Faslı yıldızı Türkiye'ye davet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 11:49
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        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
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        Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Tete ve Siraçhan Nas'ı katan sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech ile anlaşma sağladı.

        The Guardian'ın haberine göre oyuncu, Galatasaray ile görüşüp sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye doğru yola çıktı.

        Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.

        Londra ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

        İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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