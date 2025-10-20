Galatasaray- Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu önemli mücadelenin biletlerinin satış tarihini merakla beklerken gözler yeniden Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'na çevrildi. Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı ise futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray- Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk ediyor. Sarı-kırmızılı camiada gözler, Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanacak bu kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Taraftarlar ise maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını heyecanla takip ediyor. Avrupa arenasında galibiyet peşinde olan Galatasaray’ın Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin merak konusu haline geldi. İşte tüm ayrıntılar…
GALATASARAY- BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Bodo/Glimt mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü 19.45'te oynanacak.
GALATASARAY- BODO/GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak zorlu müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Sane, Osimhen
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00