Galatasaray, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk ediyor. Sarı-kırmızılı camiada gözler, Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanacak bu kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Taraftarlar ise maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını heyecanla takip ediyor. Avrupa arenasında galibiyet peşinde olan Galatasaray’ın Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin merak konusu haline geldi. İşte tüm ayrıntılar…