Galatasaray - Beşiktaş derbisinin yazar yorumları

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fatih Hoca da uzzzzzuuuuuun, upuzuuun bir aradan sonra sitemkar konuşarak aslında maça odaklanmak dışında başka gündemlere takılı kaldığını gösterdi. Öyle olmasa Ömer yerine Belhanda ile başlar mıydı? Artık hiç çıkamayan Beşiktaş'a karşı Emre Akbaba'yı 85'e kadar yanında oturtur muydu?
Beşiktaş ise yetenek bariyerine takılıyor. Mücadele ettiler. Boyd'u çok beğendim mesela. Elneny ve Atiba'yı da.. Ama mücadele ettikleri için. Yeteneğe gelince o yok işte. Maçın en iyi pozisyonunda N'koudu golü atması için topu Boateng'e çıkarmalıydı misal..
İşte fikstür zorluğu böyle bir şey. Bir şey kaybetti mi ya da şampiyonluktan koptu mu, hayır tabi ki. Ama her maçın kazanılamayacağı da anlaşılmış oldu. Trabzonspor-Başakşehir maçının da berabere bitmesi avantaj yitirtmedi Cimbom'a.. Beşiktaş ise havlu attı tamamen. Hakem Bitigen net kötü bir hakem. Seyircili maç olsa darmadağın olurmuş.
MEHMET DEMİRKOL: Fatih Terim’in maç başındaki siniri niye? Maçın oynanmasına mı? Yoksa seyricisiz oynanmasına mı? Yoksa Başkan’ın bu konuda düşük tonda konuşmasına mı? Hepimizin söylediği gibi bunu makul bir şekilde ifade etmenin, oynamanın yanlış olduğunu söylemenin karşılığında ceza mı olur? Nitekim maç sonunda söyledi. Ama sanki itirazı daha çok seyirci olmamasınaydı.
Halbuki ton da içerik de Muslera’nın söylediklerinden daha doğruydu değil mi? Fatih Terim Türkiye Futbol Direktörü... Sadece onun için bu unvan icat edilmişti. Ondan sonra da kimseye verilmedi. Demek ki bu unvan hayatının sonuna kadar onda. Peki maç sonunda söylediklerini en başta açık ve net bir şekilde Muslera’nın söylediği gibi ifade etmek imkansız mı?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!