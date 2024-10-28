Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS BJK derbisi canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

        Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi hangi kanalda? Süper Lig 10. hafta

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Son şampiyon Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk ececek. Bir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider olan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, farkı açmanın peşinde. Immobile, Rafa Silva, Fernandes gibi oyuncularıyla dikkat çeken siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak zirveyle puan farkını düşürmek istiyor. Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS BJK derbisi canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Sezonun en formda iki takımı Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 25 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, dev derbide ev sahibi avantajını kullanarak rakibine üstünlük kurmayı hedefliyor. Haftaya 20 puanla giren siyah-beyazlılar ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Cimbom’da derbi öncesi tek eksik oyuncu Ismail Jakobs olacak. Kara Kartal’da ise Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica’nın sakatlıkları bulunuyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS BJK derbisi canlı yayın kanalı, muhtemel 11’ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        • 2

          GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Trendyol Süper Lig’in 10. Haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ve Beşiktaş Rams Park’ta karşı karşıya geliyor.

          Galatasaray - Beşiktaş maçı, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray - Beşiktaş derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

          Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

        • 4

          GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://beinsports.com.tr/

        • 5

          MUHTEMEL 11’LER

          Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, İcardi ve Osimhen.

          Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih ve Immobile.

        • 6

          İKİ TAKIMDA SON DURUM

          Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

          Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Habertürk Anasayfa