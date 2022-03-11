Süper Lig'de 29. hafta yılın en çok merak edilen derbilerinden birine sahne olacak. İşte büyük bir heyecanla beklenen zorlu Galatasaray Beşiktaş maçıyla ilgili son durum...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günün saat 20:00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi ise henüz açıklanmadı...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN?

Galatasaray 'ın gelecek hafta pazartesi günü Beşiktaş 'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler 125 TL ile 1.250 TL arasında fiyatlara satılıyor.

Maçın biletleri 10 Mart Perşembe günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.