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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Bayern Münih maçının hazırlıklarını tamamladı! Icardı son antrenmana çıkmadı - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Bayern Münih maçının hazırlıklarını tamamladı! Icardı son antrenmana çıkmadı

        Galatasaray, Bayern Münih maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, idmanda yer almadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 19:16 Güncelleme: 24.10.2023 - 10:22
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        G.Saray'da Icardi idmana çıkmadı!
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın Alman ekibi Bayern Münih ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bayern Münih maçının taktiği üzerinde duruldu.

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        Sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda yer almadı. Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

        Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

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