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Sonuçlar geliyor... Galatasaray başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklanıyor! - GS başkanı kim oldu? Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu... - Son Dakika Galatasaray

Galatasaray yeni başkanı kim olacak? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları bekleniyor!

Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son dakika... Galatasaray'da beklenen gün geldi çattı. Galatasaray yeni başkanı bugün belli olacak. Saat 15.00 itibarı ile oy verme işlemi tamamlanırken oy sayımına geçildi. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı Galatasaray başkanlık seçiminde, oy sayımının tamamlanması ile GS başkanlık seçim sonuçları açıklanacak. Böylelikle, Dursun Özbek mi yoksa Eşref Hamamcıoğlu'nun mu Galatasaray başkanı olacağı belli olacak. İşte, Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

11.06.2022 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray'da kritik gün... Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı seçimde, Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor. Üyeler, sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başlarken oy verme işlemi 15.00'de sona erdi. Oy sayımı işlemine geçilirken Galatasaray başkanı kim oldu sorusunun yanıtı da sarı kırmızılı taraftarlarca araştırılmaya başlandı. 

    GALATASARAY BAŞKANI KİM OLDU? | SON DAKİKA GS HABERLERİ

    Oy sayımının ardından Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklanacak ve Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun aldığı oy sayısı ortaya çıkacak. Böylelikle, Galatasaray başkanı kim oldu sorusu da cevap bulacak. Peki, GS başkanlık seçimi oy sayımı ne zaman bitecek, başkanlık seçimi sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

  • OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

    Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 15.00 itibariyle sona erdi.

    Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 2 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 24 sandık hazırlandı.

    Genel kurulda kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 862 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyordu.

  • İLK SONUÇLAR

    1. SANDIK

    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76

    DURSUN ÖZBEK: 97

    2. SANDIK

    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 114

    DURSUN ÖZBEK: 108

    3. SANDIK

    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 99

    DURSUN ÖZBEK: 92

    4. SANDIK

    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 106

    DURSUN ÖZBEK: 86

     

    TOPLAM

    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 395

    DURSUN ÖZBEK: 383

  • GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Oy verilme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek. Oy sayımı tamamlandıktan sonra Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.

    Oy sayımı işleminin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Galatasaray'ın yeni başkanının saat 21.00 - 22.00 dolaylarında netleşeceği tahmin ediliyor.

  • 2 ADAY!

    Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

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