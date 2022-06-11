Galatasaray'da kritik gün... Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı seçimde, Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor. Üyeler, sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başlarken oy verme işlemi 15.00'de sona erdi. Oy sayımı işlemine geçilirken Galatasaray başkanı kim oldu sorusunun yanıtı da sarı kırmızılı taraftarlarca araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY BAŞKANI KİM OLDU? | SON DAKİKA GS HABERLERİ

Oy sayımının ardından Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklanacak ve Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun aldığı oy sayısı ortaya çıkacak. Böylelikle, Galatasaray başkanı kim oldu sorusu da cevap bulacak. Peki, GS başkanlık seçimi oy sayımı ne zaman bitecek, başkanlık seçimi sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri...