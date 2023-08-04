Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yıldızlar kulübü olduk

"SPONSORLUK GELİRİMİZ 50 MİLYON EURO OLACAK”

Galatasaray çatısı altında bir güç oluşturmanın başkan olarak görevi olduğunu ve bu sezon yaklaşık olarak 50 milyon Euro sponsorluk gelirine ulaşacaklarını söyleyen Dursun Özbek, “Biz Galatasaray’ız. Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Ama onların katkıları da çok önemlidir. Bizim bu seneki sponsorluk gelirimiz, çalışmalarımız devam ediyor olmasına rağmen tahminen 50 milyon Euro seviyelerinde olacak. Buna bağlı olarak da sportif aktivitelerinden futbol ve diğer amatör branşlarda en büyük yarışmacılardan olacağız. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bu vizyonu sürdüreceğiz. Avrupa deyince akla sadece Galatasaray geliyor. Avrupa‘da en yakın zamanda kupa kazanıp, bunun kutlamasını da stadımızda yapmayı planlıyoruz. Gururla başarıları kutlayacağız” diye konuştu.