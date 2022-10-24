"TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUM"

Bizim derdimiz kişilerin, takımların söylemleri değil. Siz basın, maçı seyrediyorsunuz. Benim bu sözlerime karşı başkan yanıldı, yanlış gördü deyin. Herkesin şikayet ettiği konular belli. Bunlar sona erene kadar susmayacağız. Biz susmayacağız. Susmama sebebimiz, kendimiz için değil, Türk futbol camiası için. Herkesin çabası var, bir yere gelmek istiyor. Böyle basit manipülatif yapılan bu işin içinde olmaması lazım. Sizden açıklama bekliyorum TFF! Bu yanlıştı deyin. Olaylara seyirci kalmayın. Bir kelimeniz varsa çıkın. Biz bu oyunları defalarca seyrettik. Siz perdenin arkasından bu orta oyunu seyrediyorsunuz. İnanın bana, biz çok iyi niyetle Türk futboluna hizmet etmek için görev almış kişileriz. Bu oyun sona erene kadar susmayacağız. Ta ki Ali Palabıyık çıksın anlatsın veya MHK açıklasın...