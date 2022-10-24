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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor maçının ardından kameraların karşısına geçerek hakem Ali Palabıyık, VAR sisteminin işleyişi ve TFF hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Giriş: 24.10.2022 - 00:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık başta olmak üzere hakemlerin yönetimi için sert ifadeler kullandı.

    Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

     

  • "BU OPERASYONU BEKLİYORDUK"

    Bugün herkes seyretti. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Bu operasyonu bekliyorduk. 2 haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var.

  • "TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

    Adaletin eksikliğini her kulüp hissediyor. Çağrısını yapıyoruz. Öncüsü değiliz ama adalet eksikliği Türk futboluna zarar veriyor. Herkes seyretti. Bir hakem sahneye çıkıyor; Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakın, herkes görür.

  • "G.SARAY'IN ÖNÜNÜ BÖYLE 2 KIRMIZI KARTLA KESEMEZSİNİZ"

    Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla falan kesemezsiniz.  Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı.

  • "SAYIN BÜYÜKEKŞİ, LÜTFEN SÖZLERİNİZİN ARKASINDA DURUN"

    TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlattık. Siz ne diyorsunuz dedik. Her pozisyonda bize hak verdi. 'Peki, Sayın Başkan. Bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım' dedim. Kendisi de bunla mücadele ettiğini, bu manadaki tavırların, yapılan işlerin önünü kestiğini, bir kısmının içeride olduğunu kendisi söyledi. Sayın Büyükekşi'ye bunları hatırlıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Türk futbolunu çıkmaza götüren bu klikleri temizleyin. Beni tanıyan herkes iyi bilir.

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