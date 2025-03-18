Galatasaray camiası, 1905 GSYİAD'ın (Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği) düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, burada yaptığı konuşmada, şampiyonluk yarışıyla ilgili hem taraftara mesaj verdi hem de Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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"ALGI YARATMA PEŞİNDE KOŞMALAR EN ÜST SEVİYEDE" Dursun Özbek, "25. şampiyonluğa giderken algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Hatırlatmak istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolundan döndüremeyecekler. 2017'de 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' demiştim. O yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.