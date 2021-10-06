Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güven, ilk maçın Fenerbahçe Safiport ile olmasının zorluğuna değinerek, "Sezona FIBA Avrupa Ligi'ni kazanma parolasıyla giren bir rakiple başladık. Basketbol oynamamıza müsaade edildiği anlarda dengeli oynadık. Kırılma anlarında saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum. Tam takım olunca ve adaletli yönetimler olunca daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Chelsea Ann Dungee ise çok sert bir mücadele olduğunu ve 2 hafta sonra Fenerbahçe Safiport ile oynayacakları maçı heyecanla bekleyeceğini aktardı.