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GALATASARAY: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

YEDEKLER: Fatih, Taylan, Alpaslan, Babel, Mostafa, Oğulcan, Ömer, Barış Alper, Emre, Halil

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim (Cezalı)

STAT: Nef Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.

GALATASARAY GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.

Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.