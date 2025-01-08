Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle! ATV canlı yayın ekranı ile ZTK Galatasaray - Başakşehir maçı şifresiz izle
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, kupada da bu serisini sürdürmek istiyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise zorlu deplasmandan mutlak puanla dönmeyi hedefliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele ATV'den yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle'', ''Galatasaray ZTK maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle…
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'na da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Aslan, Başakşehir karşısında 3 puan almak için mücadele edecek. Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Galatasaray ZTK maçı şifresiz izle ekranı ATV olarak belirlendi. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle…
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GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray - Başakşehir maçı, 8 Ocak Çarşamba bugün saat 20.30'da başlayacak.
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GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Başakşehir mücadelesi, ATV’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
RAMS Park'ta oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
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GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem, Sallai, Barış Alper, Yunus, Batshuayi.
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Kemen, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek
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GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE KANALI
Galatasaray - Başakşehir maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.atv.com.tr/canli-yayin
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ATV FREKANS BİLGİLERİ
ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay (Horizontal)
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ATV FREKANS AYARLAMA
Manuel ATV frekans ayarlama için:
Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.
Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.
"Manuel Arama" seçeneğini seçin. Bu, frekansı elle girmenizi sağlar.
Ayarlamak istediğiniz ATV kanalının frekansını girin. (Frekans : 12053 Mhz - Symbol Rate : 27500 - FEC : 5/6 - Pol : Yatay (Horizontal))
Frekansı girdikten sonra arama başlatın. Televizyon, bu frekansta yayın yapan kanalı bulmaya çalışacaktır.
Kanal bulunduktan sonra, bulunan kanalı kaydedin. Genellikle "Tamam" veya "Kaydet" düğmesiyle bu işlemi yapabilirsiniz.
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Otomatik ATV frekans ayarlama için:
Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.
Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.
"Otomatik Arama" veya "Otomatik Kanal Arama" seçeneğini seçin. Televizyon tüm frekansları tarayacak ve bulduğu kanalları otomatik olarak kaydedecektir.
Televizyonun tüm frekansları tarayıp kanalları bulmasını bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
Arama tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda ile kanalları gezerek istediğiniz kanalı bulup izlemeye başlayabilirsiniz.