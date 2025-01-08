Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'na da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Aslan, Başakşehir karşısında 3 puan almak için mücadele edecek. Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Galatasaray ZTK maçı şifresiz izle ekranı ATV olarak belirlendi. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle…