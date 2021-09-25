Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç öncesi sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekip, sarı-kırmızılı taraftarları selamlayacak.

2017'nin ardından bu sene de Avrupa şampiyonluğunu kazanan millilere plaket takdim edilecek.