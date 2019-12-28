AMAÇ KÖTÜ GİDİŞATI TERSİNE ÇEVİRMEK

Süper Lig'deki son 5 maçında sadece 1 kez galibiyete uzanan Galatasaray'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.