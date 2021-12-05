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Galatasaray - Altay maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Galatasaray- Altay maçını yorumladı

05.12.2021 - 10:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Büyük takımlar patır patır dökülüyorlar. Yalnız isimleri var. Aslında VAR'lar biraz daha cesaretli olsalar işin rengi değişecek. Mesela Altay'ın kazandığı penaltıyı Cüneyt Çakır göremeyebilirdi;

    VAR çağırdı, penaltıyı verdi. Peki Galatasaray'ın ilk golündeki faulde neden VAR çağırmadı, anlamak mümkün değil. Arkadaki Galatasaraylı futbolcu öndeki Altaylı futbolcunun ayağına tık diye dokunuyor ve Altaylı futbolcu düşüyor.

  • Aslında VAR'ın olması büyük takımların aleyhine oldu. Eğer VAR olmasaydı şu anda ligde ilk üç sıra büyük takımların olurdu 4'te Trabzon'un olurdu ki VAR'lar bu kadar net çalışmadığı halde. Ama bakıyorsunuz en fazla ağlayanlar da bu büyük takımlar. Eski çamlar bardak oldu daha hala farkında değiller. Zaten dikkat edin hangi takım hakemle ilgili açıklama yapıyorsa bilin ki o takımın yöneticileri ya teknik adamlarından memnun değildir ya da futbolcularından.

     

  • Galatasaray ne oynadı? Valla ben ne oynadığını anlayamadım, anlayan varsa da bana anlatsın. Altay ne oynadı? Altay belli bir ekonominin üzerine kurulan bir takım. Belki de Galatasaray'ın bir futbolcusuna Altay'ın takımını kurması kadar para verilmiştir. Öyle olunca da siyah-beyazlılar haddini bilerek oynadılar. Daha da önemlisi sonuna kadar koştular, sonuna kadar mücadele ettiler. Galatasaray'da bazı futbolcular mücadele etti bazıları etmedi. Aradaki fark bu oldu. 

     

  • AHMET ÇAKAR

    Tıpkı Beşiktaş gibi dün de Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım daha geri gitti. Galatasaray kazanmayı hak etti mi? Tabii ki etmedi. Kerem dahil, kimse ne yaptığını bilmiyor. Altay'ın attığı ilk golde Galatasaray ceza alanı içinde 5 Altaylı var. Slalom yapıp gol atıyor. Halil beraberliği sağlıyor, ikinci yarıda sonradan giren Diagne tam üç puan getiren golü attı diyecektik ki sahneye VAR hakemi ve Cüneyt Çakar çıktı...

  • Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir penaltı yok. Zaten olmadığı nereden belli, Cüneyt Çakır, VAR başında en az 2 dakika mikroskobik araştırma yaptı sonra da penaltı noktasını gösterdi. Çok yazık. Yarım metreden vurulan kafa Berkan'ın önce göğsüne sonra koluna çarpıyor. Kasıt yok. Vücuttan sekme var ve mesafe çok yakın. Eğer bu penaltıysa konuşulan ve anlatılanların hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum.

     

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