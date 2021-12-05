OSMAN ŞENHER

Sağ bekte Yedlin çakar çakmak gibi. Takıma hiçbir katkısı yok. Artık futbolumuz öyle bir yere geldi ki, iki bekin iyiyse hücuma çıkıyorsan kazanma şansın da fazlalaşıyor. Van Aanholt dün sol çizgide Altay’ın sağ beki Cebrail müsaade ettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor, ne var ki çabaları yetersiz kaldı. Ama Yedlin resmen sıfır çekiyor. Halil-Mustafa ikilisinin çok daha etkili olması gerekir. İkisi de genç futbolcu. Halil Dervişoğlu gol atmasına rağmen çok etkisizdi. Mustafa’nın ise ne sorunu var bilmiyorum. Öyle bir topa vurdu ki direkten döndü. İnanın o topu direğe vurdurmak, gol atmaktan çok daha zordu.