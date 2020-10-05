Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Ahmet Çalık ile olan sözleşmenin sona erdirildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmet Çalık ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu, şirketimize net 1 milyon 100 bin lira tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Ahmet Çalık, dün İttifak Holding Konyaspor ile 2 yıllık mukavele imzalamıştı.